Бесплатные интернет-сервисы: предварительный список Минкомсвязи

В России доступ к ряду интернет-сервисов может стать бесплатным. В предварительном списке – почтовые сервисы Яндекса и Mail.ru Group, а также соцсети – "ВКонтакте" и "Одноклассники". Список будет дополняться.

РИА Новости сообщают, что список сервисов был получен операторами "большой четверки" 20 января на совещании с и.о.главы Минкомсвязи Константином Носковым.

Министерство обратилось к оператором с просьбой оценить трафик, который пользователи тратят на четыре категории ресурсов: государственные информационные ресурсы, другие значимые информационные ресурсы, соцсети, почтовые сервисы. Ими можно будет воспользоваться даже при нулевом балансе средств на счету. Операторы, вероятно, будут получать компенсацию за бесплатный доступ к этим сервисам.

Проект "Доступный Интернет" был предложен к разработке Владимиром Путиным. В своем Послании к Федеральному собранию президент отметил, что проект будет подразумевать бесплатный доступ ко всем значимым российским интернет-сервисам для всех пользователей по всей стране.