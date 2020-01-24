Барти переиграла Рыбакину и вышла в 1/8 финала Australian Open

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти в третьем круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 20 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:3, 6:2.

Барти пять раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а у Рыбакиной, занимающей 26-е место в рейтинге WTA, два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из десяти.

Таким образом, Барти вышла в 1/8 финала Australian Open, где сыграет с победительницей противостояния Элисон Риск (США, 19) – Юлия Гергес (Германия, 39).