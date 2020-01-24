ООН поддержала инициативу Путина о проведении встречи лидеров Совбеза

ООН поддержала инициативу президента России Владимира Путина. Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, он предложил провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по мировым проблемам. Речь идет о России, Китае, США, Франции, Великобритании.

По словам Владимира Путина, встречу можно организовать в любой точке мира, где будет удобно. В ООН заявили, что подобный диалог приветствуют, передает телеканал "Россия 24".

Свое согласие выразил и лидер Франции Эммануэль Макрон. "Я присоединяюсь к вам, уважаемый Владимир Владимирович, — сказал он. — Пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН — несут особую историческую ответственность. И я абсолютно согласен с вами, что сейчас, спустя 75 лет после окончания Второй Мировой войны, самое время собраться и обсудить наши дальнейшие совместные действия, которые помогут сохранить международный порядок".