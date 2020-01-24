Спецпредставитель США по Сирии рассказал о "перехвате" российского генерала у Манбиджа

Джеймс Джеффри, специальный представитель США по Сирии, рассказал о "перехвате" российского генерал-майора у сирийского Манбиджа. Инцидент якобы произошел 14 месяцев назад, передает РИА Новости.

Джеффри уточнил, что российский генерал двигался в сторону Манбиджа и "в какой-то момент был перехвачен". Все было решено по военным каналам, сообщил представитель госдепа. Деталей он не сообщил, отметив при этом, что в Сирии на протяжении многих лет дейсвует механизм предотвращения инцидентов с РФ.