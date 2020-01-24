Александрова за час проиграла Квитовой в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка, 28-я ракетка мира Екатерина Александрова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой – 1:6, 2:6.

Первая ракетка России трижды подала навылет и допустила пять двойных ошибок, а у Квитовой, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Александрова покидает Australian Open, а Квитова вышла в 1/8 финала, где сыграет с победительницей противостояния Мэдисон Киз (США, 11) – Мария Саккари (Греция, 23).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Призовой фонд соревнования составляет 49,1 миллиона долларов. В прошлом году чемпионом турнира в мужском разряде стал серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.