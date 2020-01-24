В подмосковном поселке Быково горят торговые ряды, площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

ЧП произошло на улице Праволинейная, уточняет РИА Новости со ссылкой на МЧС. В тушении пожара задействованы 39 человек и 11 единиц спецтехники.