В Омске пойманы наркоторговцы, хранившие зелье в магазине для рыболовов

В Омске полицейские задержали торговцев наркотиками, которые работали под вывеской магазина. Продажи они совершали онлайн, а хранение и расфасовку нелегальной продукции производили в магазине рыболовных товаров.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили полимерный пакет, в котором находилось свыше 800 граммов синтетического наркотика, а также ноутбук с переписками подозреваемых с покупателями. По факту преступления возбудили уголовные дела, передает телеканал "Россия 24".