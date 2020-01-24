Теннисистка Каролин Возняцки завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры. О своем решении Каролин объявила на своей странице в социальной сети.

Каролин Возняцки анонсировала свой уход еще в декабре, заявив, что Открытый чемпионат Австралии станет последним в ее карьере. Проиграв теннисистке из Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:3, 5:7, Возняцки подтвердила свои намерения. Каролин заявила, что хочет отдохнуть от тенниса, путешествовать и бороться с ревматоидным артритом.

Датчанка польского происхождения Каролин Возняцки провела в профессиональном теннисе 15 сезонов. Она стала первой датской теннисисткой, возглавивший рейтинг. Возняцки оставалась первой ракеткой мира 71 неделю, что является девятым результатом в мировом теннисе.

На счету Каролин выигрыш Открытого чемпионата Австралии – в 2018 году. Это ее единственная победа в турнирах Большого шлема. Также Возняцки победила на 30 турнирах ВТА.