Эта ночь стала самой холодной за всю зиму в Москве

Минувшая ночь стала самой холодной за текущую зиму в Москве.

Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Александр Синенков, температура воздуха опускалась до минус 6,2 градуса.

Между тем уже в пятницу в столице опять начнется потепление. И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в ночь на субботу будет около нуля. Такая же погода будет держаться все выходные. Прогнозируются местами небольшие осадки и гололедица.

В начале следующей недели температура вновь понизится.