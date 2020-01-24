У Нижневолжского коммерческого банка отняли лицензию

С 24 января Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка из Саратова. Специалисты Банка России пришли к выводу, что 65% кредитного портфеля НВКбанка составляют проблемные ссуды. При этом для обеспечения своей банковской деятельности банк активно привлекал деньги населения. На их долю пришлось около девяти десятых банковских средств.

Банк России неоднократно направлял в саратовский банк предписания на пополнение резервов, которые компенсируют возможные потери, однако исполнение предписаний выявило наличие в банковской деятельности оснований для банкротства. И хотя Нижневолжский коммерческий банк разработал план восстановления финансовой устойчивости, его основные мероприятия были признаны надзорным органом нереальными и неисполнимыми.

По итогам третьего квартала 2019 года банк занимал 176 место по размерам своих активов. Владельцами банка являются Владислав Буров, которому принадлежит 19,9% его акций, по 10% у АО "Онтарио" и ЗАО "Гурон", еще по 9,9% принадлежит АО "Фаррэл" и АО "Ловир".

Вклады граждан в банке были застрахованы. Отзыв лицензии – это страховой случай в отношении обязательств банка по вкладам населения. В этом случае вкладчикам банка компенсируется полностью сумма в 1 миллион 400 тысяч на одного вкладчика. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 7 февраля.