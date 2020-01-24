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24 января 202008:59 Алена Пивкина

В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом

В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом

В Китае растет число погибших от коронавируса 2019-nCoV — их уже 26. Заразившихся более восьмисот. Из-за вируса Северная Корея приостановила авиасообщение с Пекином. Многие страны, в том числе и Россия, рекомендуют гражданам пока не посещать Китай и усиливают наблюдение за пассажирами, прибывшими из Азии.

Погибших от коронавируса и заразившихся им в Китае все больше. Счет идет на сотни. И тысячи человек на карантине, поскольку контактировали с заболевшими.

Эта тема уже не первый день в центре обсуждения в Женеве. И в ближайшее время комитет по ЧС Всемирной организации здравоохранения намерен собраться вновь, чтобы оценить ситуацию вокруг вспышки пока не изученной пневмонии. Накануне хоть и не единогласно, но все же пришли к выводу, что пока рано объявлять режим ЧС.

"Пока слишком рано говорить о том, что вспышка новой пневмонии в Китае — это чрезвычайная ситуация, имеющая международное значение, — сказал председатель чрезвычайного комитета ВОЗ по новому коронавирусу Дидье Уссен. — Хотя мнения моих коллег в комитете разделились примерно поровну. Многие из них настаивают на том, что пора признать ситуацию чрезвычайной. Но мое мнение — еще не время".


Тем временем, в самом Китае принимают все новые меры предосторожности. Так, в провинции Хубэй по меньшей мере в десяти городах официально приостановили транспортное сообщение с внешним миром. Ранее власти запретили жителям Уханя — а это более 11 миллионов человек — покидать пределы города. И эти действия вполне оправданы, считают специалисты в разных странах.

"Сейчас, если ко мне приходит пациент и жалуется на простуду, я первым делом спрашиваю, был ли он недавно в Китае или не приехал ли к нему кто-то из родственников? Пока нет никаких лекарств против этого коронавируса. А инкубационный период длится две недели. И в это время у людей нет вообще никаких симптомов! Но они опасны, поскольку могут заразить окружающих", — поясняет врач Ларри Ханьпин Лю.

Вирус, который вызывает пневмонию, уже вышел далеко за пределы Китая. Случаи заражения есть в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, США. Многие страны рекомендуют своим гражданам отложить поездки в Китай, особенно в город Ухань, где и началась вспышка. В КНР сегодня канун Праздника весны или Китайского нового года. В полночь люди будут отмечать наступление года Крысы по традиционному календарю. Однако в Пекине и многих других городах власти отменили массовые мероприятия из-за вирусной угрозы.

"Сейчас ключевой момент – это общенациональная профилактика, — подчеркивает Гао Фу, директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. — Было бы отлично, если бы люди осознали всю важность ситуации и не стали устраивать массовые гуляния по случаю Праздника весны. А если выходите на улицу, обязательно надевайте защитную маску! Если получится сдержать вирус в Ухане, то есть шансы остановить его распространение по всей стране".

Защитные маски в Китае сейчас, пожалуй, самый востребованный товар. Люди выстраиваются в очереди. Маски носят и в общественных местах, и на работе. А в Ухане начали строительство новой больницы специально для размещения тех, кто заразился новым коронавирусом.

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