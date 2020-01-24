СК начал проверку по факту смерти девочки в больнице Новосибирска

Следователи начали уголовно-процессуальную проверку по факту смерти девочки в городской больнице Новосибирска. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и подробности произошедшего, сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области. Похороны прошли 23 января.

Напомним, 7-летняя девочка с редким врожденным заболеванием — синдром Ди Георга - умерла ночью 21 января. Мать ребенка обвиняет в гибели дочери медперсонал. За время нахождения в больнице (1,5 суток) у девочки произошло 7 приступов судорог.

Как рассказала мать, врачи все это время не предпринимали никаких действий и оттягивали момент, чтобы поменять лечение. После одного из приступов эпилепсии ребенок перестал дышать. Необходимо было срочно запустить сердце. Для этого медики вызвали реанимацию. Однако реанимобиль ехал слишком долго, и когда бригада прибыла, спасать было уже некого.

Врачи эту информацию опровергают. Заявляют, что действовали по стандарту.