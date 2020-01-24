Минкомсвязи: списка бесплатных ресурсов пока нет

Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, не составлен. Пока он находится в разработке. Очередное совещание на эту тему должно состояться в пятницу.

В Минкомсвязи России пояснили ТАСС, операторам связи раздали форму предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях при отказе от оплаты этого трафика. Этот шаблон нельзя считать списком бесплатных ресурсов.

"На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить", — подчеркнул собеседник агентства.



Ранее в СМИ появилась информация о списке социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным. Туда были включены портал госуслуг, сайты министерств, органов власти, сервисы Яндекса и Mail.ru Group, а также соцсети – "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Президент России Владимир Путин выступил с предложением запустить проект "Доступный интернет" во время Послания Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что для пользователя подключение к таким сайтам будет бесплатным.