Запретный город закрыт, нефть падает: коронавирус наносит удар по экономике

Минфин Китая выделит 145 миллионов долларов на борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших уже превысило 800 человек. В США фармакологические компании объявили о разработке вакцин и тест-систем по выявлению коронавируса, их акции подросли.

Более 800 зараженных, десятки случаев с летальным исходом, закрытые города и карантин в Китае: пневмония, вызванная новым типом коронавируса расползается по миру.

Сначала о первых заболевших объявили страны азиатского региона: Вьетнам, Сингапур, Индия, Южная Корея, Таиланд, Япония. Сейчас вирус добрался даже до Соединенных Штатов. Болезнь передается от человека к человеку, а среди инфицированных есть и врачи. Но и это еще не все.

Китайский вирус также поразил мировые биржи и даже проник на верхушку списка Forbes. Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что разрастание вспышки до эпидемии может отрицательно повлиять на рынок нефти и уронить котировки на 3 процента.

Эксперты вспомнили ситуацию 2003 года, когда по миру также из Китая распространился вирус атипичной пневмонии. Динамика цен на энергоносители того периода: провал на время расползания болезни и начало роста после объявления о том, что вирус вскоре будет побежден.

Данные с нефтяного рынка 24 января. С начала года марка Brent теряет в цене. И некоторые эксперты как раз-таки это связывают со сообщениями о коронавирусе.

"Вспышка вируса происходит в неудобный период — существенный удар может быть по китайской розничной торговле, туристическому бизнесу", — предсказывают они.

Эксперты Goldman Sachs считают, что потребление нефтепродуктов может снизиться на 260 тысяч баррелей в день. При этом основная часть этого снижения — сокращение спроса на авиатопливо из-за падения туристической активности во время эпидемии. Тем более, что сейчас в Китае Новый год, и люди активно путешествуют по стране

На этих опасениях сильно просели акции китайских авиакомпаний. Да и в целом биржи КНР закрылись в ощутимом минусе перед праздниками. Ключевые индексы потеряли до четырех процентов.

"В Китае сейчас приближается празднование Нового года. Это конец отчетного периода. Это было историческое событие — падение биржи, это самое худшее закрытие за всю историю. Крупные игроки предпочли зафиксировать прибыль", — отмечают биржевые аналитики.

На этом фоне в красной зоне торговались и американские, и европейские биржи. Убытки ведь могут понести не только китайские авиаперевозчики, но и международные компании.

Например, крупнейшие производители товаров класса люкса. Китай — это один из их ключевых рынков. В Новый год и праздники продажи растут, но в эти дни многим не до подарков. Поэтому акции концернов Louis Vuitton, Richmond, Estee Lauder, Burberry в ощутимом минусе.

А француз Бернар Арно, владелец гиганта Louis Vuitton, лишился статуса самого богатого человека в мире. На фоне биржевой встряски его состояние стало дешевле на 3,5 миллиарда долларов.

Убытки в случае разгара эпидемии может понести и туристический сектор, в том числе и российские турфирмы. Китай — довольно популярное направление для россиян. По итогам неполного 2019 года страну посетили почти 2 миллиона наших соотечественников. И подавляющее большинство — именно с туристическими целями. Сейчас в Китае некоторые города закрыты на карантин, а знаменитый музей — Запретный город в Пекине — тоже временно прекратил свою работу

Роспотребнадзор выпустил сообщение, в котором рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР. Но между тем, говорят представители туриндустрии, отказываться от уже оплаченных туров пока никто не спешит.

"Наши туристы в основном посещают остров Хайнань. Он находится далеко от материковой части Китая. Отказов от туров нет, так как нет фактов эпидемии на этом острове", — подчеркивает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Зато в плюсе фармацевты. Так, уже несколько американских компаний объявили, что будут заниматься разработкой вакцин от нового коронавируса. Они планируют провести первые клинические испытания уже в середине мая. Их акции резко подскочили вверх. Впрочем, не только они могут выиграть от появления нового вируса, в плюсе в целом вся фармацевтическая индустрия.

"Предыдущий опыт с вирусами, которые тоже пришли Азии, как статистика показывает, дало скачок в продажах медицинских масок. И на этом можно было заработать", — отмечает генеральный директор "ОДАС Фарма" Роберт Йонинс.

Между тем, Россия на угрозы эпидемии отреагировала быстро: в Минздраве сообщили, что экспресс-тест на выявление коронавируса будет готов в феврале. И в тоже день Роспотребназор заявил, что средства диагностики уже разработаны. Также Мидздрав начал работу над вакциной. Не исключено, что Россия сделает это первой — так было с вакциной против лихорадки Эбола в 2016 году.