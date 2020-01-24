Министерство культуры утвердило общепринятые названия двух калининградских памятников

Минкульт РФ утвердил общепринятые названия двух калининградских достопримечательностей. Это Фридрихсбургские и Королевские ворота. До этого памятники фигурировали в официальных документах как "Городские ворота Фридрихсбург" и "Городские ворота №1", сообщает ГТРК "Калининград".

Помимо этого, специалисты уточнили время возведения этих сооружений. Как выяснилось, Королевские ворота на 50 лет моложе, чем предполагали ранее. Тогда как Фридрихсбургские были возведены в середине 19 века, а не 18-го. В то время на их месте находилась деревянная постройка.

Напомним, оба памятника находятся в собственности Музея Мирового океана, по просьбе которого и были сделаны эти уточнения.