Новак Джокович легко разобрался с японцем Нисиокой

Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Посеянный под вторым номером сербский теннисист обыграл японца Есихито Нисиоку.

Джокович разобрался с соперником из Японии в трех партиях — 6:3, 6:2, 6:2. Поединок продолжался один час 25 минут. Следующим соперником Новака станет аргентинский теннисист Даниэль Шварцман.

Новак Джокович защищает титул победителя Australian Open, завоеванный им год назад. Всего на счету серба семь побед на Открытом чемпионате Австралии — 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019.