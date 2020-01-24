Девятиклассник умер на уроке в пензенском лицее

В Пензе посреди урока скончался 15-летний школьник. Девятиклассник потерял сознание, его привели в чувство, но врачи оказались бессильны — он умер на полу лицея, директором которого является его мама.

ЧП произошло днем 23 января на уроке английского языка в лицее №73 в Октябрьском районе города.

"Медицинский работник начала оказывать первую помощь, завести его сердце, и ей это удалось. Потом подоспела скорая помощь, он опять потерял сознание, ему снова помогли, но потом сердце снова остановилось, и уже ничего не смогли сделать", — рассказала изданию "Пенза-Взгляд" детский омбудсмен в регионе Елена Столярова.

Региональное управление СКР начало доследственную проверку. Точная причина смерти будет известна после вскрытия.

Это не первый в области случай смерти ребенка во время занятий, но все предыдущие бвли связаны с физическими нагрузками.