В Мурманске появятся мобильные бригады для поддержки приемных семей

В Мурманске успешно работает программа "Детские деревни - SOS". Это крупнейшая благотворительная организация в помощь детям-сиротам и детям из неблагополучных семей. В России работает более 25 лет, под опекой состоят более 3 тысяч детей в 7 регионах страны.

На заседании координационного совета программы были поставлены задачи на будущее, сообщает ГТРК "Мурман". Одна из основных — создание мобильных бригад в отдалённых районах области для поддержки приемных семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Как правило, в этих районах дефицит узких специалистов. Кроме того, продолжатся консультации по видеосвязи. Также планируется организация службы для разрешения конфликтов среди подростков и внутри семьи.

Елена Викторова, директор программа "Детские деревни — SOS" по Мурманской области рассказала: "В рамках новых задумок мы разработали президентский грант, детская деревня Кандалакша. У нас есть договоренности с признанными российскими специалистами, ждем от них решения. Если у нас всё получается, то мы активно развернем эту работу".