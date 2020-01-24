Козак назначен заместителем руководителя администрации президента

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей руководителя администрации президента, сообщает пресс-служба Кремля. Теперь их будет три вместо двух. Еще одним заместителем руководителя администрации президента назначен бывший вице-премьер Дмитрий Козак. На этом посту он курировал вопросы топливно-энергетического комплекса , промышленности, а также Крыма и Севастополя.

Помимо Козака, должности заместителя главы АП сейчас занимают Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. Кроме того, в администрации Кремля есть два первых заместителя руководителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко), а также заместитель руководителя — пресс-секретарь президента, этот пост занимает Дмитрий Песков, уточняет ТАСС.

Кроме того, в пятницу экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский были назначены помощниками президента. Соответствующие указы тоже уже подписаны.