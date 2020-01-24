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24 января 202010:26

Зима опять сдает позиции. В выходные ожидается потепление

Морозной, по-настоящему зимней, погода будет только на севере России, куда будет поступать холодный воздух из Арктики. В центр Восточно-Европейской равнины и на юг придет очередная волна тепла, температурный режим превысит норму на 9-11°, небольшие снегопады пройдут вперемежку с дождями, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве облачно, небольшие осадки, в субботу потеплеет до 0…+2°, в воскресенье станет немного прохладнее: -1…-3°, временами пройдет небольшой снег.

В Санкт-Петербурге в субботу облачно, около 0°. Ожидаются небольшие осадки, в воскресенье потеплеет до +3…+5°, пройдут дожди.

На севере России, в тылу циклона, будет морозно, местами пройдет небольшой снег. В Мурманске -10…-13°, в Нарьян-Маре и Печоре -22…-25°. В Архангельске и Сыктывкаре в воскресенье похолодает до -18…-20°. В Вологде, в зоне влияния атмосферного фронта, 0…-3° и сильный снег.

В Черноземье атмосферное давление повысится, осадки прекратятся, выглянет солнце. В Воронеже, Курске и Белгороде — около 0°.

Погоду в Поволжье будет определять циклон: ожидаются снегопады и метели. В воскресенье похолодает: в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске в субботу -3…0°, в воскресенье -5…-8°.

На юге погода будет налаживаться, но потеплеет не везде. В Ростове-на-Дону +4…+6°, в Ялте солнечно, до +10°. В Сочи +2…+4°, временами дождь. В Ставрополе, Нальчике и Астрахани +3…+6°, без осадков.

Атлантический циклон принесет на Урал снегопады и метели. В Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле около -10°.

В Западной Сибири благодаря циклонам погода будет изменчивой. В Омске в субботу -5…-7°, в воскресенье похолодает до -12…-13°. В Новосибирске в субботу 0…-2°, сильный снег, в воскресенье около -10°, без осадков.

На юге Дальнего Востока будет морозно, существенных осадков не ожидается. В Хабаровске -19…-20°, в Комсомольске-на-Амуре -23…-25°, во Владивостоке -7…-9°.

Текст: Метеовести

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