Дальнобойщик перекрыл улицу в центре Москвы и устроил пикет

Водитель грузовика перекрыл Бауманскую улицу в Москве в знак протеста против невыплаты зарплаты. Общественный транспорт в этом районе замер.

"Мужик на фуре перекрыл Бауманскую. Чего-то требует, не пьян, фуру парковал умело. Общественный транспорт стоит от метро с одной стороны и от "следственного" с другой", — рассказал очевидец, уточнив, что блокаду он устроил около 09:15 утра пятницы.

Из комментариев свидетелей следует, что забравшийся на крышу дальнобойщик сетовал на невыплату зарплаты и на то, что ему нечем кормить семерых детей.

На место уже прибыли стражи порядка.