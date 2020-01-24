Встала и пошла: под Нижневартовском девушка упала в сугроб с 8 этажа

В поселке Излучинск девушка выпала с 8 этажа многоквартирного дома и осталась живой. Пострадавшей повезло — она приземлилась в мягкий сугроб. Падение попало на видео, снятое камерой наблюдения.

Спустя несколько секунд после падения везучая 27-летняя девушка невозмутимо встала на ноги. Вскоре, однако, ей понадобилась медицинская помощь: ГТРК "Югория" сообщает, что пострадавшую госпитализировали.

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу производит проверку инцидента, который произошел 21 января.