Прокуратура проверяет обстоятельства смерти пензенского школьника

В Пензе скончался ученик девятого класса. Инцидент произошел в местном лицее: на уроке английского языка 15-летнему подростку стало плохо, ему вызвали скорую, однако до больницы школьника не довезли, он скончался в реанимобиле, пишет агентство РИА Новости.

Местная прокуратура начала проверку по факту гибели подростка: как проводилась профилактика здоровья молодого человека со стороны лицея и родителей.

Журналисты уточняют, что мальчик из благополучной семьи.