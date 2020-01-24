Маттиас Кравениттер перешел из "Зенита" в "Монтеррей"

Аргентинский полузащитник Маттиас Краневиитер продолжит карьеру в мексиканском клубе "Монтеррей". 26-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года.

Маттиас Краневиттер пришел в "Зенит" в 2017 году из мадридского "Атлетико". "Петербуржцы" заплатили за аргентинца 8 миллионов евро. За два с половиной года полузащитник так и не стал игроком основного состава, сыграв за "Зенит" около тридцати встреч.

Матиас Краневиттер продолжит карьеру в Мексике, а именно в клубе "Монтеррей". Подробности перехода пока неизвестны.