ФСБ нашла в Крыму тайник со взрывчаткой, оборудованный по заданию украинских спецслужб

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России нашла в Крыму схрон со взрывчаткой, оборудованный по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Как пояснили в Центре общественных связей ФСБ, несколько тайников обнаружили в Симферополе.

"Обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов", – уточнили в ФСБ.

В связи с инцидентом был задержан житель Республики Крым. В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 222, часть 2 статьи 222.1 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

14 января сообщалось о найденном в Крыму складе боеприпасов. Его обнаружили пограничники в заброшенном доме в одном из поселков.