В Перми судят молодоженов, устроивших погром на собственной свадьбе

В Индустриальном суде Перми начались слушания по делу молодоженов. Пара обвиняется в грабеже и хищении чужого имущества.

Как напоминают "Вести Пермь", ЧП на свадьбе произошло еще в 2017 году. Тогда молодожёны остались не довольны организацией свадебного банкета, всё закончилось массовой дракой. Компания гостей избила главного организатора торжества, досталось также повару и официанту. После чего молодожены отобрали у хозяев кафе деньги, якобы, в качестве компенсации. Пара утверждала, что в салатах ползали тараканы, тарелки были грязные, а персонал ресторана пьяный.

Отметим, что видео с камеры наблюдения вскоре появилось в социальных сетях.