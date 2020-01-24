Пожар в томском поселке унес жизни 12 человек

Число погибших в пожаре, который вспыхнул в поселке Причулымский, выросло до 12 человек. Останки еще одной жертвы обнаружили следователи, которые проводили дополнительный осмотр места трагедии. Предположительно, это сотрудник деревообрабатывающего предприятия "Грин вуд", пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, пожар в томском поселке вспыхнул 21 января. Сначала сообщалось об 11 погибших, среди которых граждане Узбекистана и одна россиянка.

Следственный комитет возбудил дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Директор "Грин вуд" Сунь Аньни объявлен в розыск.