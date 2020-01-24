Хоккеисты России и Швеции проведут матч Евротура в Ярославле

Один из матчей четвертого этапа хоккейного Евротура пройдет в Ярославле. 30 апреля на площадку выйдут сборные России и Швеции.

Согласно регламенту, в каждом из четырех этапов Евротура предусмотрен выездной матч, проходящий за пределами страны-хозяйки. Четвертый этап, который проводится в Чехии, не исключение. Одна из игр вынесена за пределы Чехии. Сборные России и Швеции сыграют в Ярославле.

Ярославль не в первый раз служит местом проведения выездных встреч Евротура. В апреле 2018 года здесь играли сборные России и Швеции, а через год наша команда встречалась с финнами.