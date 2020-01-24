Ветеринары: карельские медвежата-сироты с пневмонией идут на поправку

Ветеринары рассказал о состоянии обнаруженных в Карелии медвежат с пневмонией. Как рассказали ГТРК "Карелия" сотрудники "Центра спасения медвежат-сирот" в Тверской области, один из них полностью прошел курс лечения, а второй уже идет на поправку.

В приюте медвежат назвали Кузей и Карелом. Когда малыши поступили, им было не больше девяти дней, а весили хищники около 700 граммов. Как рассказали специалисты центра, сначала Кузя хорошо ел и был достаточно активным, а Карел от пищи отказывался. Спустя пару дней ситуация поменялась: Карел стал активно набирать вес, а состояние Кузи начало стремительно ухудшаться — ветеринары диагностировали у него пневмонию.

"Всего за часов Кузя из активного и бойкого медвежонка превратился в еле подвижное маленькое тельце почти не проявлявшее какие-либо признаки жизни. Вместе со экспертами по диким животным из фонда "Госпиталь Дикой Природы", курирующих наших медвежат уже более пятнадцати лет, начали курс лечения с применением симптоматических препаратов и антибиотиков. В течение всего этого времени за малышом наблюдали постоянно, — прокомментировали специалисты центра.

Пять дней Кузя находился под круглосуточным контролем врачей.

— За это время медвежонок то чувствовал себя немного легче, то наоборот, его состояние становилось еще более критическим, что не оставляло надежды на благоприятный исход. Однако спустя пять суток борьбы за его жизнь, малыш начал потихоньку поправляться. На сегодняшний момент Кузя хорошо ест, понемногу начал проявлять активность и набирать вес. Но лечение будет продолжится.

Напомним, пятидневные медвежата были обнаружены лесниками в Лахденпохском районе. Их мать, проснувшись от зимней спячки и оставила берлогу, бросив новорожденных.