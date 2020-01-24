Погибший и шестнадцать пострадавших: в Ярославле произошла авария с автобусами

Утром в пятницу, 24 января, на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло ДТП с летальным исходом, попавшее в объектив камеры наблюдения.

Судя по кадрам, один автобус протаранил другой автобус, после чего последний врезался в легковушку, буквально впечатав ее в дом. Попутно одно из маршрутных транспортных средств снесло светофор и выкатилось на полосу встречного движения.

В пресс-службе регионального МВД РФ сообщили о том, что в результате аварии погиб один человек, еще семь – получили травмы различной степени тяжести.

Позднее, местные СМИ, со ссылкой на департамент здравоохранения Ярославской области, обнародовали уточненные данные – сведения о погибшем подтвердились, однако количество травмированных возросло до шестнадцати человек.

Пятерых пострадавших доставили в лечебное учреждение автомобилями скорой помощи, еще одиннадцать человек добрались до больниц самостоятельно.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.