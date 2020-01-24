У Абызова нашли чужие акции

Мосгорсуд оставил под арестом находящиеся на счетах Совкомбанка акции кипрских компаний по делу обвиняемого в мошенничестве Михаила Абызова.

Как сообщает РИА Новости, суд определил, что принадлежат не экс-министру, и установил срок ареста до 25 июня.

Летом прошлого года Пресненский суд Москвы наложил арест на акции облигации нескольких кипрских компаний. Их номинальная цена составляет около 16,5 миллиардов рублей. В декабре Второй кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции Мосгорсуда и отправил жалобу защиту на новое рассмотрение.

Адвокат Сергей Дрозда отмечал, что акции принадлежат не Абызову, а кипрским компаниям. Следователь просил оставить постановление об аресте без изменений.



Михаил Абызов был арестован в марте прошлого года. Его обвинили в мошенничестве на и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, вместе с подельниками он вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, принадлежавшие Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети".

Затем против него возбудили еще два уголовных дела: по факту незаконной предпринимательской деятельности и отмыванию преступных доходов. Сам экс-министр виновным себя не считает.

Ранее судья продлил срок ареста Абызова до 26 марта. На суде он рассказал, что у него начался острый невроз.