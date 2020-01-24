Жители Подмосковья пытались похитить пенсионерку и продать ее квартиру

В Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые пытались похитить пенсионерку и завладеть ее квартирой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 32-летний житель Ступина предложил своей 37-летней знакомой похитить 65-летнюю москвичку, а потом продать ее квартиру и разделить вырученные деньги.

Подозреваемый начал искать исполнителя преступления. За похищение он предложил вознаграждение – 1 миллион рублей. Однако о его планах стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Дальнейшие действия злоумышленников контролировали оперативники.

"23 января при передаче части денежных средств в размере 73 тысяч рублей в виде задатка мужчина был задержан и доставлен к следователю", – сообщили в следственном управлении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.