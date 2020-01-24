Джонсон не определился с ответом Путину

Борис Джонсон рассматривает предложение Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2020 года, однако окончательного решения пока нет, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Лондон тянет с ответом, прежде всего, из-за дискуссий в правительстве, связанных с ухудшением отношений Великобритании и России после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, журналистам стало известно, что рассматривается вопрос присутствия членов королевской семьи на Параде Победы. Но решения также нет.

На данный момент приглашение посетить Красную площадь 9 мая принял президент Франции Эммануэль Макрон, пишет агентство "Интерфакс". Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, очень ценит тот факт, что его позвали на День Победы.