Нападение стаи собак на подростка в Североуральске попало на видео

В Североуральске 22 стая собак напала на 15-летнего подростка. Школьник с трудом отбился от агрессивных животных и сумел убежать, отделавшись рваной одеждой.

Инцидент произошел 22 января, когда мальчик возвращался из школы домой, и до подъезда оставалось несколько десятков метров. Внезапно ребенка атаковали, как минимум, семь животных, как по команде ринувшихся в атаку.

Мальчику повезло, животные не смогли прокусить плотную одежду, однако куртка и штаны оказались безнадежно испорченными.

Видео нападения было опубликовано в сообществе "Подслушано Североуральск", и в комментариях местные жители обвинили в происшествии известную своей любовью к собакам пенсионерку Валентину Павлову.

Женщина не раз попадала в поле зрения средств массовой информации за счет своей бескорыстной заботы о "друзьях человека". Сердобольная старушка подкармливает животных, лечит их и часть беспризорных собак держит у себя в квартире. Ее животные держат в напряжении всю округу и уже не раз нападали на людей. Так, в начале декабря агрессивная свора едва не загнала взрослого мужчину под машину.

Службы по отлову бездомных собак в Североуральске увозят их в город Артемовский, однако Валентина, по словам местных жителей, не сдается, нанимает машину и привозит животных обратно. Соседи жалуются, что управу на хобби бабушки найти не могут: полиция разводит руками, а родственники женщиной не интересуются и влиять на нее не хотят.

В свою очередь, администрация Североуральского городского округа сообщила, что объявила очередной конкурс на определение подрядчика по отлову собак. Его итоги будут известны 28 января.