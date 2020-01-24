Николай Комличенко возвращается в Россию

Лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко в скором времени покинет клуб "Млада Болеслав" и вернется в российскую премьер-лигу. Нынешний клуб Комличенко сообщил о скором уходе 24-летнего россиянина.

"Млада-Болеслав" отправился на тренировочный сбор на Мальту без своего лучшего бомбардира. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на чешские источники, Комличенко в ближайшее время вылетит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Николай Комличенко прошлым летом мог перейти в ЦСКА и "Локомотив", но сделки срывались из-за того, что клубы не смогли прийти к согласию с агентом футболиста. Согласно информации ТАСС, Комличенко ведет переговоры с "Динамо".