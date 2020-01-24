"Невыносимый Трамп": Швайгер считает, что сближению России и ФРГ мешает США

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер, известный российским зрителям по картинам "Достучаться до небес", "Красный Барон", "Бесславные ублюдки", "Красавчик" и другим, в эфире телеканала ZDF назвал президента США Дональда Трампа "невыносимым".

Единственное хорошее, что известный актер может о нем сказать, так это откровенно сформулированный принцип: "Америка превыше всего".

Швайгер отметил, что он отражает позицию политических элит Штатов, которой они придерживаются в течение многих лет, но до Трампа в этом никто не признавался.

При этом актер отметил, что, по его мнению, правительства США (разных лет) всегда стремились помешать сближению России и Германии, поскольку видели в нем угрозу, сообщает РИА Новости.