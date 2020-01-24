В Тверской области поймали гигантскую крысу

Под Тверью поймали гигантскую крысу. Грызуна выдающихся размеров обнаружили в частном доме в Калининском районе области. Как сообщает ГТРК "Тверь", животное повадилось воровать у жителей дома конфеты.

Специалисты предупреждают: не стоит ловить крыс самостоятельно. Хотя укус крысы и не смертелен, грызун может быть переносчиком опасных заболеваний.

В сентябре 2019 года сообщалось о нападении крыс на учеников одной из вологодских школ. Детям пришлось делать прививки от бешенства.