Самой красивой бабушкой мира признана рязанка, а мамой - жительница Приморья

В столице Болгарии Софии прошел конкурс Mrs Grandmama Universe, на котором среди женщин старше 40 лет выбирали самую эффектную бабушку, а также состязание Mrs World Classic — для мам. Обе победительницы оказались из России.

В конкурсах приняли участие женщины из многих стран мира: в частности, из Сингапура, Испании, Филиппин, Индии, Кореи, Украины, Белоруссии и многих других. Всего было 30 претенденток, самой старшей из которых – 76 лет.

Конкурсная программа для дам состояла из четырех выходов: "визитка" (представление), выход в национальных костюмах, творческий номер и показ вечерних платьев.

Победительницей среди бабушек признали 50-летнюю представительницу России – жительницу Рязани Екатерину Егину.

Мать двоих детей и бабушка маленькой внучки покорила жюри и зрителей, прежде всего, джазовым вокалом и танцем, сообщает информационный портал Рязани.

А в конкурсе Mrs World Classic победительницей признали 45-летнюю мать четырех детей Юлию Шастину из Приморья. Она впечатлила национальным нарядом Снегурочки и страстным танго, пишет региональный выпуск "КП".