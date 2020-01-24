На сочинском инвестфоруме представят макет нового плацкарта

Федеральная пассажирская компания (ФПК) покажет макет нового плацкартного вагона на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на гендиректора компании Петра Иванова. Также известно, что позже модель представят и в других российских городах: Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Петрозаводске, Твери и Санкт-Петербурге.

Всего специалисты разработали три концепции обновленных плацкартов. Одну из них продемонстрировали еще в ноябре. Макет был представлен в натуральную величину.

Напомним, новый вагон относится к модульному типу. Он традиционно состоит из 54 пассажирских мест. Главные изменения коснулись эргономики и дизайна. В частности, этот вариант концепции сочетает в себе привычное для плацкарта расположение "купе" и мест с модульными секциями-шкафами. Конструктивно же в концепте сохранили традиционные для пассажирского вагона габариты, в том числе ширину и длину полок.

В 2020 году ФПК планирует показать еще два варианта оформления интерьера некупейных вагонов. Итоговый дизайн для серийного производства выберут в 2022 году.