Две подруги жестоко убили знакомую из-за тушенки и сели на 12 лет

Челябинский областной суд отправил за решетку двух подруг, убивших свою знакомую на глазах у ее же детей. Преступление было совершено с особой жестокостью — у жертвы было обнаружено "более 170 травматических воздействий".

Инцидент произошел в городе Миньяр Ашинского района Челябинской области еще 21 октября 2018 года. В тот день подсудимые вместе со своей жертвой распивали спиртные напитки и поссорились.

У убийц накопилось множество претензий к знакомой: она съела банку тушенки, выпила бутылку коньяка, не накормила детей и, ко всему прочему, плохая хозяйка.

Ссора вылилась в избиение. Жертву били руками и ногами, кочергой и доской, и даже разбили об ее голову стеклянную банку. Опомнились убийцы лишь когда женщина была мертва, после чего подруги самостоятельно вызвали полицию.

На суде обвиняемые по статье "Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц" признали свою вину, но частично — обе отрицали, что били кочергой и доской.

Суд счел вину подруг доказанной и назначил обеим наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком до 12 лет, при этом были учтены смягчающие обстоятельства — явка с повинной и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.