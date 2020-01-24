Московские панды получили международные награды

Московские панды стали победителями престижной международной премии. Столичный зоопарк впервые принимал участие в мировом конкурсе, посвященном большим пандам. Он сразу попал в три номинации, а по итогам онлайн-голосования удостоился трех призовых мест.

Золото и серебро было присуждено в категориях "Событие года" и "Персона года", а самка Диндин получила бронзовую награду как "Любимая панда за пределами Китая". Церемония награждения состоялась в Музее истории зоопарка, где появился специальный стенд, рассказывающий о жизни больших панд.