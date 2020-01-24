В Чите задержали отца, который жил с четырьмя детьми в заброшенном доме

В Чите задержали мужчину, который жил с четырьмя своими детьми в заброшенном доме без отопления и электричества, в антисанитарных условиях. Как сообщили в управлении СК РФ по Забайкальскому краю, многодетный отец помещен в изолятор.

"37-летний мужчина с лета 2019 года и до настоящего времени проживал с четырьмя малолетними детьми – пятилетней девочкой и тремя мальчиками 6, 10 и 12 лет – в неприспособленных для проживания зданиях и сооружениях, – пояснили в управлении. – Отец скрывался от правоохранительных органов".

Известно, что мужчина находился в розыске – его обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести.

История о многодетной семье привлекла внимание региональных СМИ накануне. Как сообщил портал "Чита.ру", отца с детьми первым нашел в заброшенном доме местный житель, который искал там свою сбежавшую собаку. Вскоре семейство посетили представители одной из общественных организаций. Они увидели, что дети живут в неприемлемых условиях: прямо в комнате разводят костер, греются возле него и тут же готовят еду, умываются в тазу. У детей даже не было подходящей зимней одежды, кроме того, они не ходили в детский сад и школу.

Многодетный отец рассказал, что мать детей запила и ушла из семьи. Он сам несколько раз устраивался на работу, в одном месте его "подставили и уволили". Мужчина некоторое время снимал жилье, но на одной из съемных квартир повздорил и подрался с хозяевами, из-за этого "возникли проблемы с полицией". Он добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию детей бросить не мог.

Издание отмечает, что после огласки этой истории многие читинцы выразили желание помочь семье, а общественники нашли для нее жилье. Однако после задержания отца детей забрали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Правоохранительные органы намерены дать оценку действиям органов опеки и социальных служб. По факту проживания детей в ненадлежащих условиях возбуждено уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ).