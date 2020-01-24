Самый маленький мемориал в мире открыли в Петербурге

В Музее оловянного солдатика появился мемориал с фигуркой матроса-балтийца, найденной на месте боев. Он стал самым маленьким мемориалом в мире.

Как передают "Вести Санкт-Петербург", фигурка матроса-балтийца была обнаружена в урочище Гайтолово рядом с останками бойца. Его личность доподлинно установить так и не удалось. Стоит отметить, что в Гайтолово советские войска пытались прорвать блокаду Ленинграда. Проанализировали картину боёв, поисковики смогли предположить — кому могла принадлежать фигурка. После находка была передана в Музей оловянного солдатика.

Добавим, что несмотря на миниатюрные размеры — высота всего 5 сантиметров, мемориал имеет все необходимые атрибуты. Солдатик стоит на специальном постаменте, позади него располагается стела с памятной надписью, а рядом место для венков и цветов.