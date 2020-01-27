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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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27 января 202009:00

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о двухлетней Камилле Гилметдиновой из села Высокая Гора в Татарстане.

У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз в легочно-кишечной форме. В дыхательных путях скапливается густая слизь. Для очищения легких и бронхов и облегчения дыхания необходимы дорогое лекарство и специальный прибор – откашливатель. Кроме того, из-за поражения кишечника обычная пища плохо усваивается, Камилле требуется лечебное питание. Все это стоит очень дорого, семье с двумя детьми собрать нужную сумму не по силам.

Из письма Гульназ Файзрахмановой, мамы Камиллы: "Дочка родилась с раздутым животом – в брюшной полости была жидкость. Когда врачи ее откачали, оказалось, что это слизь. А через неделю после рождения Камилла стала кашлять. В месяц мы забили тревогу: кашель усиливался, дочка практически не прибавляла в весе, была слабенькой. После обследований выяснилось, что у Камиллы муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, поражающее пищеварительную систему и легкие. Течение заболевания осложнилось присоединением опасной инфекции – синегнойной палочки, поражающей и разрушающей легкие. Врачи назначили эффективную терапию – ингаляционный антибиотик брамитоб, его нужно принимать постоянно. Но это лекарство не помогает полностью очистить легкие и бронхи от слизи. Врачи рекомендуют автоматический откашливатель – прибор для выведения мокроты. Кроме того, из-за поражения кишечника Камилле необходимо специальное лечебное питание. За счет госбюджета брамитоб, лечебное питание и откашливатель не выдают. Сами купить их мы не в состоянии. В семье работает только муж, я ухаживаю за Камиллой и ее старшей сестрой, также больной муковисцидозом. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Камиллы Гилметдиновой не хватает 141 071 руб.

Педиатр городской детской поликлиники №6 (Казань) Светлана Ештокина: "Камилле нужен автоматический откашливатель – прибор, который генерирует естественный кашель. Процедура комфортная и помогает освобождению дыхательных путей от мокроты естественным путем. Девочка также нуждается в дополнительном лечебном питании – из-за нарушений в пищеварительной системе у нее появился дефицит веса. Кроме того, для борьбы с синегнойной палочкой Камилле нужен препарат брамитоб".

Стоимость откашливателя, лекарства и лечебного питания 1 307 858 руб.

649 052 руб. внес БФ "Татнефть"

21 573 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан"

4880 руб. собрали телезрители НТР

491 282 руб. собрали читатели business-gazeta.ru и rusfond.ru

Не хватает 141 071 руб.

ПОМОЧЬ КАМИЛЛЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,118 млрд руб. В 2020 году (на 23 января) собрано 57 345 049 руб., помощь получили 64 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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