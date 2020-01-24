Песков ответил на вопрос о помиловании Иссахар и Ходорковского

Осужденная на 7 лет и 6 месяцев за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар отказывается писать прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. На вопрос, как был помилован в такой ситуации Михаил Ходорковский, ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Сведения о помиловании экс-главы "ЮКОС" без его прошения неточны, отметил он.

"Вы многого не знаете, — процитировал "Интерфакс" заявление Дмитрия Пескова. — Со временем вы наверняка узнаете об этом. Спросите у Ходорковского".

Михаил Ходорковский ранее заявил, что написал прошение о помиловании президенту России, но не признавал вины за преступления, из-за которых он был осужден. В интервью журналу The New Times в Берлине Михаил Ходорковский подчеркивал, что ему не ставили, как условие освобождение, признание вины. Поэтому он не испытывал морального дискомфорта от того, чтобы в ответ на одну липовую бумажку написать другу липовую бумажку. Если же от него требовали признания вины, то и помилование было невозможно, пояснил Ходорковский: тогда многие уважаемые люди попали бы в очень тяжелую ситуацию, а каждый работавший в ЮКОСе стал бы уязвимым.

Дмитрий Песков пояснил, что отсутствие личного прошения о помиловании от Наамы Иссахар тормозит процесс. Надо соблюдать все формальности и их последовательность.

"Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться, — продолжил Песков. — А как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?".

26-летняя Наама Иссахар не стала писать президенту, пояснила 23 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Осужденная за провоз через российскую границу 10 граммов гашиша гражданка Израиля считает, что для ее освобождения в России достаточно обращения ее мамы и израильского руководства – президента и премьер-министра страны.

Иссахар была задержана в московском аэропорту Шереметьево при пересадке из Дели в Тель-Авив. Девушка утверждает, что наркотики не покупала наркотики и не знала, что они у нее в рюкзаке. Также девушка пояснила, что признала хранение гашиша из-за плохого перевода: на самом деле она только согласилась с тем, что наркотик был найден в ее рюкзаке.

Владимир Путин во время визита в Иерусалим заявил, что с Иссахар все будет хорошо. Защита девушки тем временем готовится обратиться в Кассационный суд и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.