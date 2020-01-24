Дважды бежавшую от супруга мать тройняшек нашли в больнице в Туапсе

В настоящий семейный детектив превратилась история 25-летней Екатерины Трубкиной из Туапсе, которую на протяжении 12 дней искали полицейские и волонтеры, но стоило вернуть ее домой, к мужу и детям, как она снова убежала. Нашли мать тройняшек в больнице, откуда она записала своего рода видеообращение.

Первый раз Екатерина ушла из дома 10 января. Обнаружили ее 22 января на улице в Сочи и в тот же день вернули домой, но пробыла она там всего несколько часов и вновь скрылась.

"Я нахожусь в травматологическом отделении, а не в психушке, как многие считают. Побои я все сняла, у меня сотрясение головного мозга и синяки. Все показания взяли, сейчас обследуют. Вчера вечером у меня пропадало зрение. Сбежать из дома побудила прямая угроза моей жизни, которая исходила от мужа", — рассказала Екатерина.

Он призвала не верить словам родственников мужа, которые называют ее наркоманкой, алкоголичкой и матерью-кукушкой. Близкие Сергея Трубкина, однако, настаивают на том, что Екатерина никогда не была примером образцовой матери и вела разгульный образ жизни. Сам супруг и вовсе заявил, что неадекватное поведение у его жены стало проявляться полтора месяца назад, причем она сама просила отвезти ее к врачам.

"Я никогда не бросала детей", — настаивает беглянка, демонстрируя синяк на руке.

Сергею пришлось объясняться с полицейскими по факту обвинений со стороны супруги, которые он считает клеветой. Все это время трое трехлетних сыновей пары находятся под присмотром его родственников.