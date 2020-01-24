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24 января 202014:39

Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность

Светлана Чуйкина стала известна зрителям по фильмам "Вальс на прощание" и "Бригада", но поистине известной ее сделал сериал "Нина. Расплата за любовь". Ее героине приходится пережить огромное количество испытаний, прежде, чем она найдет свое счастье.

В жизни самой Светланы тоже был период, когда она, казалось, потеряла все. Закончив театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова и отработав сезон в труппе Саратовского академического театра драмы, актриса поехала покорять Москву.

В столице Чуйкину взяли в театр "Модерн", но там она проработала недолго.

Как-то после репетиции, вспоминает Светлана в "Судьбе человека", ее попросили помыть сцену. Чуйкина возмутилась, сказав, что она актриса, а не уборщица.

Уже через месяц Светлана мыла полы в салоне красоты, а вскоре была вынуждена ни с чем вернуться к родителям в родной Волгоград.

Казалось, что на карьере актрисы поставлен крест. Но однажды родители попросили ее отвезти небольшой подарок другу семьи.

Им оказался молодой и успешный специалист по связям с общественностью Вадим. Он был разведен, а от прежнего брака рос сын.

Вадим и Светлана стали тесно общаться, он познакомил ее со своим сыном, а через год после знакомства они поженились.

Вместе пара уже 19 лет, в их браке родился сын Никита. Чуйкина говорит, что в Вадиме соединилось все.

"Это и любовник, и друг, и наставник, и помощник. Все, что нужно женщине", – признается Светлана.

И именно Вадим помог Чуйкиной вернуться в профессию, познакомив ее с режиссером фильма "Вальс на прощание", в котором Светлана сыграла одну из главных ролей.

Как она оказалась в картине "Бригада" и что говорит об испытаниях, выпавших на долю героини фильма "Нина. Расплата за любовь"? Какой была первая роль 12-летней Светланы в молодежном театре, и почему она отказалась от мечты детства стать милиционером? Зачем похудела на 35 килограммов и как уехала сниматься во Францию?

В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" – актриса Светлана Чуйкина.

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