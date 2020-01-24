Australian Open. Циципас выбыл из борьбы

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии. Завершил борьбу греческий теннисист Стефанос Циципас, не сумевший пробиться в четвертый круг соревнований.

Шестая ракетка турнира Стефанос Циципас не справился с посеянным под 32 номером канадцем Милошем Раоничем. Циципас проиграл в трех сетах 5:7, 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Милан Раонич вышел в четвертый раунд соревнований. Там его ожидает матч с хорватом Марио Чиличем.