Лукашенко сообщил о переговорах по нефти с США и раскритиковал Россию

Минск ведет переговоры со всеми поставщиками нефти на рынок, в том числе с США, ОАЭ и Саудовской Аравией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что эти страны готовы поставлять в Белоруссию любые объемы нефти, но по мировой цене.

"Но качество нефти там лучше", — цитирует Лукашенко "Интерфакс".

По мнению Александра Лукашенко, России специально начала налоговый маневр, чтобы надавить на Минск и создать угрозу института президентства суверенной Белоруссии.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу", — подчеркнул он.

Лукашенко утверждает, что Россия хочет поставлять в Белоруссию нефть по ценам выше мировых. С начала 2020 года нефть из России в Белоруссию не поставляется. Исключение – только небольшие объемы от группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, который согласился на белорусские условия. Минск закупил норвежскую нефть, сходную с российской. И получил ее по железной дороге в цистернах. Это оказалось дороже российских условий на 20 долларов за тонну.

Во время поездки в могилевский Шклов Александр Лукашенко возмущался тем, что российская сторона "нагло, беспардонно, без причины закрывают рынок" белорусским продуктам питания, чтобы унизить.

"Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя", — пригрозил ответным ударом Лукашенко.

После чего заметил, что надеется: Москва образумится и вернется к нормальным отношениям с Минском.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России, — отметил Лукашенко. — Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях".

Ранее Александр Лукашенко заявлял о том, что если на базе Союзного государства России и Белоруссии будет создаваться нечто иное, то белорусы съедят его в течение одного года после принятия подобного решения.