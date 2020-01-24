Штурм ломбарда грабителем-неудачником в Симферополе попал на видео

В Симферополе грабитель с обрезом пытался ограбить ломбард но потерпел фиаско — ему не открыли дверь.

Инцидент произошел вечером в четверг, 23 января. В ломбард, расположенный на улице Залесской, ворвался вооруженный мужчина в капюшоне, закрывающем лицо, и потребовал у посетителей лечь на пол.

Места хватило лишь на то, чтобы лечь одному. Остальные забились в угол, стараясь не мешать налетчику, которому потребовалось пространство для ожесточенных ударов ногой по металлической двери.

Отбив ногу, прихрамывающий грабитель потребовал открыть дверь и, услышав от сотрудника, что это невозможно, выстрелил по витрине и удалился, несолоно хлебавши.

По информации РИА Новости-Крым, пресс-служба МВД по республике Крым подтвердила попытку ограбления ломбарда в Симферополе. "Злоумышленник ушел, не причинив ущерба. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются все меры для установления личности и задержания злоумышленника", — сообщили в полиции.